На "Мельпомену Таврии" приедут 22 театра из 8 стран

На театральный фестиваль «Мельпомена Таврии – 12+1» в этом году приедут 22 театра из 8 стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор фестиваля и Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М.Кулиша Александр КНИГА.

«До XІІІ Международного театрального фестиваля «МельпоменаТаврии» осталось 23 дня. Мы активно готовимся, ведь к нам должны приехать 22 театра из разных городов Украины и России, Беларуси, Молдовы, Румынии, Болгарии, Грузии и Казахстана. Зрителя будем удивлять, кроме спектаклей, театральными уличными действами – 30 ростовых кукол из Кировограда на ул. Суворова, огненное шоу, театрализованное действо с участием эстрадно-цирковой студии, театром живой скульптуры…» – сообщил А.КНИГА.

По его словам, в целом херсонские зрители на протяжении 8 фестивальных дней, а «Мельпомена Таврии-12+1» пройдет с 22 по 29 мая, увидят 26 театральных постановок.

Нынешний бюджет фестиваля составить приблизительно 700 тыс. грн.. В частности, театр еще ждет средства из областного и городского бюджета – по 100 тыс. грн.., а также от Министерства культуры 150 тыс. грн. и средства постоянных спонсоров фестиваля.