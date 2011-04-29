В Киеве избит фотокор газеты «Коммерсант» (уточнено)

В Киеве в салоне маршрутного такси №45 избили фотокорреспондента газеты «Коммерсант».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел вчера.

Молодой человек, находясь в маршрутке, почувствовал, что его рюкзак, висящий за плечами, кто-то дергает. Он сделал замечание двум парням, которые стояли у него за спиной. На замечание они ответили ругательством, после чего один из них ударил журналиста головой в лицо.

Пострадавший попросил водителя не открывать двери на остановке, и вызвать милицию. Однако водитель открыл двери, что позволило двум неизвестным сбежать.

Фотокорреспондент направлен для прохождения судмедэкспертизы для установления степени тяжести травм.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Кроме того, у милиции есть вопросы к водителю, который не отреагировал на противоправные действия, происходившие в салоне маршрутки.