Что могут ”подбросить” на карточку? - Бессмертный нашел 20 тысяч “депутатских”

Председатель Центрисполкома партии “Наша Украина”, заместитель председателя Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что вернет парламенту 20 тыс. грн. “депутатских”, и призывает “нашеукраинцев” проверить свои счета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», он сказал: “Сегодня я проверил счет, на который, обычно, перечисляется депутатская зарплата. Хочу сообщить, что на моем счету зарплаты нет”.

“Впрочем, - заметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, - действительно, на него перечислено 20 тысяч гривен за апрель-май. Это средства, которые не являются зарплатой, но выделяются на выполнение депутатских полномочий, так называемые “депутатские”.

“Они были перечислены на мой счет, несмотря на то, что 18 апреля я написал заявление о сложении депутатских полномочий”, - заметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также сообщил, что эти деньги будут возвращены в понедельник на счет ВР, о чем он сегодня уже проинформировал главного бухгалтера парламента.

“В апреле-мае я не пользовался банковской карточкой, на которую, обычно, перечисляют зарплату народного депутата, - заметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, - Потому даже не мог себе представить, что депутатам, которые сложили полномочия, ВР перечислены деньги”.

Он также призвал своих коллег проверить свои банковские счета, во избежание шантажа со стороны нелегитимной Верховной Рады и ее нелегитимного спикера.