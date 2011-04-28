Каким видят успех современные студенты (исследование)

Самореализация, карьера, материальное благосостояние, а также любовь и дружба являются основными показателями успеха для студентов Украины, России, Польши и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты международного исследования Института Горшенина "Студенты - образ будущего", которые были презентованы в Киеве.

В частности, самореализация оказалась главным мерилом успеха для 70,2% украинских студентов, в то время как этому понятию отдали приоритет 66,2% россиян, 47,1% казахов и 48,5% поляков. При этом среди украинцев оказалось 51,5% тех, кто связывает свой успех с карьерой и профессионализмом. Среди россиян оказалось 60% таких студентов, среди казахов - 72,1%, а среди поляков - 47,4%. В то же время 41,4% опрошенных респондентов из Украины, 54,4% из России и 53,2% из Казахстана отождествили свой успех с финансами, а таких поляков оказалось лишь 35,7%.

Результаты исследования показали, что студенты связывают свой успех и непосредственно с любовью и дружбой (Украина - 48,9%, Россия - 46,6%, Казахстан - 43,2% и Польша - 54%), и с хорошим браком (Украина - 30,5%, Россия - 28,6%, Казахстан - 38,2% и Польша - 35,7%). В то же время 33,2% опрошенных из Украины, 28,6% - из России, 35% - из Казахстана и 42,2% - из Польши считают важными для успеха независимость и свободу.

Современная молодежь верит в собственные силы и считает, что именно они являются главным ресурсом для достижения жизненных целей. В частности, в этом убеждены 76,9% украинцев, 79% россиян, 81,4% казахов и 73,9% поляков. При этом студенты не откажутся от материальной поддержки со стороны взрослых или государства. Также важным считается наличие надежных связей и знакомств. Утвердительный ответ на это дали 43,4% украинских студентов, 51,5% российских, 38,6% казахских и 47,8% польских.

Что касается свободного времени, то, по данным исследования, молодежь в основном встречается с друзьями, играет в компьютерные игры и проводит время в Интернете. Так, свободные часы возле монитора проводят 51% украинцев, 57,5% россиян, 41,4% казахов и 51,5% поляков. При этом уровень знаний повышают лишь 24,1% студентов из Украины, 18,9% из России, 221,1% из Казахстана и 14,6% из Польши.

Как отметила во время презентации исследования народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО, результаты опроса радуют, поскольку они показали, что для нашей молодежи очень важно такое понятие, как успех. В то же время, добавила она, оказалось, что большинство молодежи свое свободное от учебы и работы время проводит просто без цели. "В наши дни ты понимаешь, что это потерянное время вернуть невозможно. И это время идет на те вещи, которые в 30-40 лет не позволят сказать кое-кому, что они успешные люди", - добавила Е.БОНДАРЕНКО. Она отметила, что значительную часть свободного времени современная молодежь тратит на компьютерные игры, просмотр телепрограмм, посещение баров и ресторанов. "Это бесцельно потраченное время. И так мало оказалось тех, кто повышает свой уровень знаний в свободное время", - добавила она. Народный депутат выразила мнение, что молодежь должна пересмотреть свои приоритеты относительно проведения свободного времени, поскольку мы живем во время жесткой конкуренции.

Международное социологическое исследование «Студенты - образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего по случайной выборке были опрошены 5155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.