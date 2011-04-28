В Украине подорожает еще и секонд-хенд?

Украина намерена установить ввозную цену на секонд-хенд. Об этом объявил заместитель министра экономического развития Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, пишет журнал WEEKLY.UA.

По словам чиновника, запрет на импорт секонд-хенда противоречит принципам свободной торговли, которую Украина собирается вести с Евросоюзом, и единственным способом защитить украинских производителей одежды от подержанного иностранного ширпотреба является введение entry price (ввозных цен), как это делается в ЕС при импорте фруктов.

По данным Госкомпредпримательства, ежегодно в Украину ввозится по 2 кг секонд-хенда на человека, а его средняя декларируемая стоимость составляла в прошлом году 0,4 долл./кг. Иными словами, себестоимость ношенной кем-то за границей майки, рубашки или кофточки равна 50–80 коп. (вес 150–250 г), джинсов — 1,9 грн. (600 г), пуховика — 4,8 грн. (1,5 кг), а их розничные цены в пять-десять раз выше.

«Миллиардный (в гривнях) оборот этого рынка и такая высокая норма прибыли, какой нет ни у одного легального бизнеса в стране, — вот что на самом деле давно не дает покоя правительству», — объяснила WEEKLY.UA председатель правления Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Валентина ИЗОВИТ.

«В сентябре прошлого года Госкомпредпринимательства попытался полностью запретить ввоз секонд-хенда. Но в Верховной Раде его законопроект даже не дошел до голосования из-за опасения народного бунта. Сейчас Кабмин пошел обходным путем, взяв на вооружение европейский «фруктовый» опыт, и, судя по первой реакции Всеукраинской ассоциации дилеров одежды секонд-хенд, они не будут протестовать против ввозных цен, считая это меньшим злом из всех возможных. Так что малообеспеченным украинцам надо готовиться к повышению цен на бэушную одежду», - сказала В.ИЗОВИТ.