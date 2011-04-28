Завтра в Украине будет еще теплее

Завтра, 29 апреля, в Украине сохранится теплая и солнечная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой кратковременный дождь ожидается только в Крыму и Приазовье, а днем и в северных областях местами.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 20-25°, в Крыму и на побережье морей 14-19°; в горных районах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 6-11°, днем 20-25°; в Киеве ночью 9-11°, днем 22-24°.

Кроме того, синоптики предупреждает, что 29 апреля в Украине будет преобладать высокая (4 класса), а 30 апреля - 1 мая в большинстве северных, центральных, западных областей и в Николаевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.