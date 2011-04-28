В доме экс-председателя РГА нашли арсенал оружия

Черновицкая областная прокуратура подтвердила, что у бывшего главы Заставновской районной государственной администрации Михаила БОЙЧУКА, подозреваемого в избиении рыбаков, нашли оружие.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного против экс-председателя Заставновской РГА М.БОЙЧУКА, во время проведения санкционированного судом обыска в его доме «действительно выявлено и изъято шесть единиц огнестрельного оружия: два нарезных и четыре гладкоствольных ружья, на которые есть официальные разрешения МВД Украины. Какого-либо другого оружия, в том числе и гранат, не выявлено».

По данным прокуратуры, сам М.БОЙЧУК на данное время находится на стационарном лечении в Центре неотложной неврологии больницы скорой медицинской помощи с диагнозом микроинсульт. «Следственные действия в отношении М.БОЙЧУКА будут продлены после улучшения состояния его здоровья. Досудебное следствие по делу продолжается», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, во вчерашнем заявлении Черновицкой областной организации ВО «Батькивщина» говорилось о том, что у М.БОЙЧУКА дома во время обыска нашли 8 единиц огнестрельного оружия, в т.ч. автоматы Калашникова, гранаты и пр.

19 апреля прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело против М.БОЙЧУКА и еще 4 человек по подозрению в превышении служебных полномочий и пытках рыбаков.

После возбуждения уголовного дела правоохранители арестовали охранников, зятя и родного брата М.БОЙЧУКА. Самого М.БОЙЧУКА не задержали, поскольку тот предоставил справки о своей инвалидности.

Сам глава райадминистрации свою причастность к избиению отрицает.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом от 20 апреля освободил М.БОЙЧУКА от должности главы Заставновской РГА.