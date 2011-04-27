Касперский: похитители моего сына действовали жестко

Бизнесмен Евгений Касперский утверждает, что похитители его сына действовали жестко и давали понять, что "могут пойти на любые действия".

"Его пять дней держали, насколько мне известно, в наручниках в темной бане. Он даже не знал, сколько дней там провел. Ну, естественно, он похудел, так что сейчас мы его отправляем отдыхать и откармливаться", - сказал Касперский в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению Касперского, это преступление совершено не только против его семьи: "Данное преступление напрямую затрагивает имидж России как государства, которое хочет быть инновационным".

Сын гендиректора компании "Лаборатория Касперского" 20-летний Иван Касперский, похищенный 19 апреля, 24 апреля был освобожден в результате спецоперации. По подозрению в совершении преступления арестованы пять человек. Предполагаемый организатор похищения признал в суде вину, но заявил, что относился к заложнику "как к родному сыну".