Состояние задолженность по зарплате (по областям)

В Украине задолженность по выплате заработной платы в марте 2011 года, по сравнению с февралем с. г., сократилась на 6,4% и на 1 апреля т.г. составила 1,324 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, согласно сообщению, с начала года задолженность выросла на 8,7%.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 апреля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 апреля т.г. составила 244,584 млн. грн. (в марте 2011 года сократилась на 15,8%, с начала года выросла на 4,8%), в Харьковской – 158,573 млн. грн. (в марте выросла на 3,5%, с начала года – на 24%), в Луганской – 111,325 млн. грн. (в марте сократилась на 9,5%, с начала года выросла на 1,1%), в Киеве – 139,676 млн. грн. (в марте сократилась на 7,5%, с начала года выросла на 22,1%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 15 областях Украины, а также в Севастополе, Киеве и АР Крым.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 9 областях. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 апреля т.г. зафиксирован в Ровенской области – 2,893 млн. грн. (в марте сумма задолженности снизилась на 63,2%, с начала года – на 65,2%), а также в Черновицкой – 3,023 млн. грн. (в марте снизилась на 9,2%, с начала года – на 4,1%) и Ивано-Франковской – 7,496 млн. грн. (в марте снизилась на 3,7%, с начала года – на 6,4%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473,3 млн. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.