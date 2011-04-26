Хмара: Лукашенко будет сожалеть о глупостях, которых наговорил

Украинский общественный и политический деятель Степан ХМАРА считает недопустимым "чрезмерно эмоциональное" заявление Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО относительно отношений с Украиной.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

"Очень досадно, что появилось такое заявление Президента соседней страны, братского нам белорусского народа. Мы хотели бы и надеемся, что будем строить наилучшие добрососедские связи. Досадно и недопустимо, что Президент Беларуси не удержался и бросился в чрезмерные эмоции. Это не красит вообще должностное лицо, а тем более - такое высокопоставленное должностное лицо соседней страны ", - сказал С.ХМАРА.

Он также выразил надежду, что со временем руководство Беларуси исправит эту ошибку.

"Думаю, что Александр ЛУКАШЕНКО со временем поймет и будет сожалеть о тех глупостях, которые он наговорил. Ведь он употребил просто неприличные выражения как по отношению к Украине, а также к Жозе Мануэлю БАРРОЗУ - европейскому чиновнику высокого ранга. Будем надеяться, что со временем если не ЛУКАШЕНКО, то руководство Беларуси вообще исправят эти ошибки, потому что эта позиция – неправильная", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, А.ЛУКАШЕНКО заявил, что руководство Украины продемонстрировало несамостоятельность своей политики относительно Беларуси, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру, на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

"К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос нужно задать ЯНУКОВИЧУ, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Киев начал «танцевать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью.