В результате пожара в милиции пострадали шестеро задержанных

В Одесской области в результате пожара в Овидиопольском райотделе внутренних дел пострадали милиционер и шестеро задержанных.

Как сообщили УНИАН в облуправлении МЧС, «пламенем было охвачено около 200 кв. метров здания. При эвакуации пострадали от угарного газа один из сотрудников милиции и шестеро задержанных, которых пришлось госпитализировать. 25 лиц, находившихся под стражей в здании РОВД, были экстренно эвакуированы в Ильичевский изолятор временного содержания».

По словам руководителя Центра общественных связей областного УВД Виктора МИРОШНИЧЕНКО, «при пожаре документация РОВД, оружие и боеприпасы не повреждены и по-прежнему находятся под охраной».

Создана следственная группа, которой предстоит установить причины возникновения пожара.