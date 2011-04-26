Суд вернул Киеву еще 86 га земель в Голосеевском районе

По результатам проведенной Генеральной прокуратурой Украины проверки установлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства при получении в 2007 году обслуживающим кооперативом "Житлобуд" земельного участка, расположенного в Голосеевском районе Киева, площадью более 86 га.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, ГПУ в Хозяйственный суд столицы был предъявлен иск, который 22 апреля суд удовлетворил.

Суд признал недействительными решение Киевского городского совета от 1 октября 2007 года, государственные акты на землю и признал отсутствие у данного кооператива и последующих покупателей права собственности на этот земельный участок.

Решением Киевсовета от 1 октября 2007 года вопреки требованиям Земельного и Жилищного кодексов, Закона Украины "Об охране культурного наследия" переданы указанному кооперативу бесплатно в частную собственность для строительства жилья земли историко-культурного назначения площадью 86,63 га. При этом его основателями были лишь четыре физических лица, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. В последующем данный кооператив передал земельный участок, который был предоставлен ему в частную собственность, в уставный фонд других обществ.

С учетом предыдущих судебных решений по искам Генеральной прокуратуры отменены незаконные решения Киевсовета о передаче обслуживающим кооперативам более 1040 га земель природно-заповедного и историко-культурного назначения стоимостью более 1,4 млрд. грн.