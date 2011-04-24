Похители сына Касперского не получили около 3 млн. евро

Выкуп за освобождение похищенного сына бизнесмена Евгения Касперского не выплачивался, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков.

"Операция по освобождению разрабатывалась сотрудниками МУРа совместно с коллегами из ФСБ, выкуп не выплачивался", - сказал Бирюков.

Сумма выкупа, которую требовали похитители, официально не раскрывается. Некоторые СМИ утверждали, что преступники хотели получить 3 миллиона евро.

Е.Касперский, специалист по антивирусному программному обеспечению, с состоянием в 0,8 миллиарда долларов занимает 125-е место в рейтинге 200 богатейших российских бизнесменов 2011 года по версии журнала Forbes. В минувший четверг в СМИ появились сообщения, что в Москве похищен сын бизнесмена - 20-летний Иван Касперский. Как пояснил представитель МВД РФ, никто не подтверждал информацию о похищении, поскольку огласка могла повлечь тяжкие последствия.