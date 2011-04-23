В Харькове транспорт на Пасху работает круглосуточно

В Харькове на Пасху городской пассажирский транспорт будет работать круглосуточно.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, таким образом учтены пожелания и потребности жителей областного центра, которые в Пасхальную ночь планируют посетить храмы.

Соответствующий приказ получили коммунальные предприятия «Горэлектротранс» и «Харьковский метрополитен».

Городским пассажирским автоперевозчикам предложено обеспечить в необходимом объеме работу автотранспорта, сообщили в пресс-службе.