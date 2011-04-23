В Харькове транспорт на Пасху работает круглосуточно
23:39, 23 апреля 2011Общество
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Сообщает пресс-служба горсовета
В Харькове на Пасху городской пассажирский транспорт будет работать круглосуточно.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, таким образом учтены пожелания и потребности жителей областного центра, которые в Пасхальную ночь планируют посетить храмы.
Соответствующий приказ получили коммунальные предприятия «Горэлектротранс» и «Харьковский метрополитен».
Городским пассажирским автоперевозчикам предложено обеспечить в необходимом объеме работу автотранспорта, сообщили в пресс-службе.
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