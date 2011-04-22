ВМС Украины и ЧФ начали подготовку к совместному параду 9 мая

В Севастополе подразделения Военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации начали подготовку совместному торжественному прохождению в центре города 9 мая на День Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на плацу учебного отряда имени адмирала Октябрьского ЧФ РФ состоялась вторая совместная тренировка парадных расчетов двух флотов. Тренировкой руководили командующий парадом с украинской стороны вице-адмирал Сергей ЕЛИСЕЕВ и командующий парадом с российской стороны генерал-майор Александр ОСТРИКОВ.

Как и несколько предыдущих лет, украинские и российские военные торжественно пройдут в единых строях (так называемых коробках), плечом к плечу. Всего от двух флотов в параде ожидается участие около 2 тыс. человек.

Как и в прошлом году, часть военнослужащих - участников парада будет в форме времен Второй мировой войны с автоматами ППШ.

Прохождение военнослужащих традиционно пройдет после Парада победителей - торжественного прохождения ветеранов войны и Вооруженных Сил.

3 мая совместная тренировка пройдет на улице Ленина и проспекте Нахимова, а вечером 5 мая в центре города состоится генеральная репетиция торжественного прохождения войск.

Командовать парадом в Севастополе 9 мая будут командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ и командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ.