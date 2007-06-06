Затулин: России ничего иного не оставалось

Директор Института стран СНГ, депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН считает, что Украина и Россия должны прекратить практику объявления политиков и общественных деятелей из обеих стран персонами нон-грата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЗАТУЛИН заявил сегодня на пресс-конференции в Ливадии (Большая Ялта, Крым).

По словам К.ЗАТУЛИНА, в Украине существует практика объявления политиков и общественных деятелей России невъездными на территорию Украинского государства, поэтому, отмечает он, с течением времени и "России ничего другого не оставалось, кроме как тоже принять эти меры" в отношении украинских политиков. К.ЗАТУЛИН напомнил, что буквально вчера все были свидетелями обмена Украины и России "любезностями в кавычках" (имеется в виду запрет на въезд в Украину российскому политологу, одному из лидеров Международного евразийского движения Александру ДУГИНУ и запрет на въезд в Россию советнику украинского Президента Николаю ЖУЛИНСКОМУ). По мнению депутата Госдумы РФ, этот "обмен любезностями" пора прекращать, поскольку он не улучшает украинско-российские отношения.

К.ЗАТУЛИН, общаясь с журналистами, также сказал, что "в Украине происходит вакханалия в головах тех людей, которые отвечают за эту деятельность" (запрет на въезд в Украину российских деятелей - УНИАН), и сегодня дело доходит "до абсурда".

К.ЗАТУЛИН также заявил, что не видит логики в объявлении персонами нон-грата А.ДУГИНА, российского политолога Глеба ПАВЛОВСКОГО и других общественных деятелей РФ, как не видел логики, когда ему в июне 2006 года был запрещен въезд в Украину.