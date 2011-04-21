В Москве пропал сын Касперского
15:11, 21 апреля 2011Общество
2868 0
Ищут спецслужбы и полиция
В Москве ведутся розыски сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского 20-летнего - Ивана, сообщают российские СМИ. По данным источника в правоохранительных органах, Иван Касперский пропал 19 апреля.
"Первоначально его розысками занимались сотрудники спецслужб, спустя два дня к поискам подключились сотрудники полиции", - отметил источник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter