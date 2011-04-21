В Москве пропал сын Касперского

Ищут спецслужбы и полиция

В Москве ведутся розыски сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского 20-летнего - Ивана, сообщают российские СМИ. По данным источника в правоохранительных органах, Иван Касперский пропал 19 апреля. "Первоначально его розысками занимались сотрудники спецслужб, спустя два дня к поискам подключились сотрудники полиции", - отметил источник.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter