Азаров: пять зернотрейдеров монополизировали зерновой рынок

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает безосновательными опасения по поводу возможности создания в Украине государственного монопольного зернотрейдера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в ответ на опасение, высказанное президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ, в ходе сегодняшней встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Давайте не будем дискутировать вокруг того, чего нет, чего нет в действительности. Правительство не поддерживает идею государственной монополии на экспорт зерна», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

При этом премьер, по словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, подчеркнул, что если решение о создании госмонополиста для экспорта зерна будет принято Верховной Радой, то правительство попросит президента ветировать этот закон.

Вместе с этим Н.АЗАРОВ, комментируя заявления зернотрейдеров о возможном прекращении инвестиций в агропромышленный сектор, заявил, что эти инвесторы фактически не вкладывают средств в развитие агропромышленного производства. «Никаких инвестиций именно в агропромышленное производство нет. И те, кто себя называет инвесторами в АПК, в действительности инвестируют в лучшем случае в инфраструктуру для вывоза зерна из Украины. Никакого развития агропромышленного комплекса эти инвесторы не обеспечивают», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

Также, по словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, премьер заявил, что на сегодняшний день 5 зернотрейдеров фактически монополизировали зерновой рынок Украины и договариваются о таких ценах на продукцию, которые обеспечивают им доходность более 300%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 7 апреля приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения государственной поддержки развития сельского хозяйства".

Закон предусматривает включение положений, согласно которым Кабинет министров Украины осуществляет государственное регулирование рынка зерна путем применения режима лицензирования экспорта (импорта) зерна и продуктов его переработки, в том числе путем установления квот (количественных или других ограничений), распределение которых осуществляется путем продажи на аукционах. Причем, средства полученные от реализации квот на аукционах, направляются на поддержку сельского хозяйства.