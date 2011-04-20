ФГИУ продаст акции Черкассыоблэнерго, несмотря на конфликт

Конфликт акционеров энергоснабжающей компании «Черкассыоблэнерго» не повлияет на планы правительства относительно реализации государственного пакета акций компании в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО сегодня на заседании Кабмина.

«Я думаю, что эта ситуация не повлияет и это вопрос внутреннего характера», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля т.г. правление энергоснабжающей компании ОАО «Черкассыоблэнерго» заявило о попытке рейдерского захвата предприятия представителями миноритарных акционеров. По словам председателя правления компании Юрия ВЛАСЕНКО, в тот день утром у административного офиса подразделения компании «Черкассыэнергоремонт» (Чкалова, 1) группа людей, представившихся представителями миноритарных акционеров, в сопровождении частной охраны на трех автобусах пыталась самостоятельно провести регистрацию акционеров для проведения отмененного ранее правлением очередного собрания. При этом представители миноритариев заявляли о наличии у них якобы соответствующего поручения от Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) на осуществление таких действий, однако сам документ не представили.

Ю.ВЛАСЕНКО предположил, что такие действия миноритариев были направлены на внесение изменений в состав набсовета компании, чтобы в дальнейшем через полную смену менеджмента получить полный контроль над предприятием.

Напомним, в феврале т.г. правление «Черкассыоблэнерго» объявило о проведении 15 апреля очередного собрания акционеров компании. Однако в дальнейшем правление компании уведомило акционеров о переносе собрания на 19 августа в связи с отсутствием реестра акционеров. По данным компании, в настоящее время реестр находится у регистратора «Регистр Энерго», срок действия договора с которым на оказание этих услуг истек еще 13 декабря 2010 года.

В повестке дня перенесенного собрания акционеров содержатся вопросы, связанные с отзывом и избранием членов наблюдательного совета и исполнительного органа (правления), а также с распределением прибыли по итогам 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим решением от 11 апреля т.г. (распоряжение № 310-р) решил выставить на продажу 21-процентный государственный пакет акций ОАО «Черкассыоблэнерго». При этом в правительственном решении отмечалось, что госпакет в размере 21% уставного капитала ОАО "Черкассыоблэнерго" продается вместе с 25-проецнтным пакетом акций, принадлежащим ЗАО "УкрЭСКО", по согласованию с ЗАО "УкрЭСКО".

Справка УНИАН. ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области. Компания поставляет электроэнергию 595 985 физическим и 14 415 юридическим абонентам (771 – промышленных, 12 464 – непромышленных).

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляется через НАК «Энергетическая компания Украины», опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%).

14,53% акций компании принадлежат Grayham Investments Limited (Британские Виргинские острова), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кипр).

2010 год компания закончила с чистой прибылью 50,756 млн. грн., увеличив чистый доход на 29,94% по сравнению с 2009 годом – до 1 млрд. 61,025 млн. грн.