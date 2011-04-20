ВР не сразу, но осудила сравнение СССР с гитлеровской Германией

Верховная Рада Украины принял постановление «О Заявлении Верховной Рады Украины «К 65-й годовщине Нюрнбергского трибунала над фашистскими преступниками». За такое решение проголосовали 233 из 375 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект постановления был внесен на рассмотрение парламента лидером фракции КПУ Петром Симоненко и первый раз не был поддержан в сессионном зале, набрав лишь 221 голос в поддержку, но потом при повторного голосовании проект постановления одобрили, отмечает Радио Свобода.

«Верховная Рада Украины привлекает внимание украинской общественности и мирового сообщества к тому, что в последнее время определенные политические силы в Украине и международных парламентских структурах предпринимают активные попытки, направленные на пересмотр выводов Нюрнбергского трибунала, искажение и принижение его исторической роли. Этим, в сущности, подвергаются ревизии итоги Второй мировой войны. Аморальны попытки возложить на СССР равную с гитлеровской Германией ответственность за ее развязывание и тем самым оправдать нацистов, их пособникив за совершенные ужасающие преступления против человечества», - говорится в заявлении.

Кроме того, в документе отмечается, что Верховная Рада Украины выражает обеспокоенность и «решительно протестует против попыток отдельных политиков, общественных деятелей, политических организаций и движений в нашей стране реабилитировать и даже героизировать коллаборационистов - пособников гитлеровцев, оправдать их злодеяния».