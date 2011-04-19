Россия предлагает готовить украинских военных бесплатно

Российская сторона предлагает «на безвозмездной основе» проводить подготовку украинских курсантов в своих военных учебных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по результатам встречи со своим украинским коллегой заявил министр обороны Российской Федерации Анатолий СЕРДЮКОВ.

По его словам, переговоры по вопросу обмена курсантами военных вузов между Украиной и Россией проводятся не в первый раз.

«Теперь украинской стороне осталось определиться с количеством курсантов, которые будут проходить обучение в вузах РФ», - сказал А.СЕРДЮКОВ.

В свою очередь, министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ подтвердил заинтересованность Минобороны Украины во взаимном обмене с РФ курсантами военных вузов.

«Мы готовы и будем обучать наших специалистов в академии Генштаба РФ и высших учебных заведениях различных родов войск», - отметил М.ЕЖЕЛЬ.