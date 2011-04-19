Экс-мэра Алушты освободили от отбывания 7 лет по приговору

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение освободить от отбывания наказания с испытательным сроком 62-летнего осужденного бывшего Алуштинского городского председателя Алексея НЕЧАЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

В сообщении отмечается, что, осуществляя по поручению Н.КАРПАЧЕВОЙ мониторинг состояния соблюдения прав заключенных в Симферопольском следственном изоляторе, представители омбудсмана выявили в медицинской части СИЗО тяжело больного А.НЕЧАЕВА. Его состояние здоровья было настолько критическим, что осужденный едва говорил и не мог подняться с больничной койки, заметили в пресс-службе.

Как выяснилось, Алуштинским городским судом от 11 октября 2010 года без учета всех обстоятельств дела, состояния здоровья, возраста и других смягчающих вину обстоятельств А.НЕЧАЕВУ было назначено слишком суровое наказание – 7 лет лишения свободы за превышения служебных полномочий, которыми не было причинено существенного вреда государственным интересам. Инкриминируемый ему материальный ущерб в размере 29 тысяч гривен был полностью погашен обвиняемым по делу еще до приговора суда.

«За пять месяцев пребывания в Симферопольском СИЗО у заключенного, инвалида ІІ группы, обострились хронический пиелонефрит единственной почки, сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, а также осложнилось течение других хронических болезней. Отбывание наказания в таком критическом состоянии за решеткой обрекало А.НЕЧАЕВА на смерть. Самочувствие заключенного значительно ухудшилось во время его двухнедельного изнурительного этапирования из Симферополя на Черниговщину – в Менскую исправительную колонию через СИЗО Одессы, Киева и Харькова. Этапированный был на грани жизни и смерти, поскольку не мог получить ни специализированной медицинской помощи, ни соответствующего диабетического питания, ни надлежащих санитарных условий.

Со времени открытия производства омбудсман Украины начала принимать безотлагательные меры, направленные на отстаивание главного права человека – права на жизнь. Прежде всего удалось остановить ужасное этапирование заключенного, только что доставленного в Киевское СИЗО», - отмечается в сообщении.

“Этапированные узники подчас месяцами не имеют права на получение продуктовых или медицинских передач, уже не говоря о соответствующем лечении”, - отметила Н.КАРПАЧЕВА, которую цитирует ее пресс-служба.

В связи с этим, уполномоченный по правам человека обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел с просьбой тщательным образом рассмотреть кассационную жалобу адвоката осужденного и представление омбудсмана. Прислушавшись к аргументам защиты и Уполномоченного по правам человека, Высший специализированный суд Украины смягчил наказание осужденному до 5 лет лишения свободы и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.