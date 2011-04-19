Украина будет продавать в Ирак квашеные огурцы

Заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации по финансово-экономическим вопросам и инвестиционной политике Леонид ГУРАЛЬ сообщил, что Ирак хочет закупить в Хмельницкой области квашеные огурцы в неограниченном количестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ГУРАЛЬ сообщил сегодня во время прямой телефонной линии.

“Азиатская страна вышла с предложениями к нам относительно закупки квашеных огурцов в неограниченном количестве. В Ираке пол-литровая банка этого продукта стоит 5 долларов. И они готовы сейчас провести расчеты”, - сказал чиновник.

В то же время Л.ГУРАЛЬ выразил обеспокоенность, что Хмельницкая область утратила возможность производства квашеных огурцов.

“К сожалению, мы утратили эту переработку, которая является самой простой. Хотя параллельно сейчас ведем переговоры о возобновлении производства квашеных огурцов на базе Дунаевецкого консервного завода. Туда нужно вложить достаточно большие инвестиции, чтобы сделать специальные ямы для закваски”, - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА на заседании коллегии ОГА сообщил, что Кувейт хочет закупать продукты питания в Хмельницкой области. “Кувейт заинтересовался возможностям Хмельницкой области как экспортера продуктов питания. Ведь эта страна страдает от недостатка товаров и готова сегодня рассмотреть наши предложения”, - сказал он.