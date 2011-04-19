Эксперт нашел способ разорвать газовые контракты с Москвой

Ликвидация НАК «Нафтогаз Украины», как юридического лица, может решить проблему заключения новых выгодных контрактов с российским «Газпромом» на поставку и транзит природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал независимый энергетический эксперт Александр НАРБУТ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

При этом он добавил, что на базе активов НАК «Нафтогаз Украины» должны быть созданы специализированные компании, каждая из которых бы занималась своим видом деятельности – отдельно добыча, отдельно транспортировка и отдельно коммерческая деятельность

«Ликвидация НАКа, как юридического лица, это есть те условия, которые оспорить с российской стороны будет очень сложно. Т.е. если будет принято такое политическое решение на президентском уровне, на уровне Кабмина, уже как исполнительного органа, то я думаю, что это уже будет очень сложно оспаривать…», – добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что считает необходимым активизировать переговоры относительно нового газового соглашения между Украиной и Россией.

«Учитывая масштаб и значимость нашего взаимодействия в топливно-энергетической сфере и наши неоднократные разговоры, и переговоры о необходимости подготовки нового газового соглашения, считал бы необходимым значительно ускорить работу по согласованию такого соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.

13 апреля премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Россия и Украина не договаривались пересмотреть принципы ценообразования на газ, а лишь согласились еще раз проанализировать контракты. «Мы не договорились о пересмотре принципов ценообразования. Мы исходим из того, что есть контракт, контракт действует, и его надо исполнять», - сказал глава правительства РФ.

Вместе с тем, украинские власти, по его словам, продолжают поднимать ценовой вопрос и утверждают, что в контракте есть «проблемные вопросы».

Как сообщалось, соглашение о поставках газа, предусматривающее формулу ценообразования на топливо, было подписано в 2009 году при Президенте Викторе ЮЩЕНКО и премьере Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, формула, заложенная в соглашении, предусматривает привязку к цене на нефть на мировых рынках.

Цена газа для Украины в первом квартале составляла около 264 долл. за тыс. куб. м.