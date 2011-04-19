ЕБРР дает 120 миллионов евро на чернобыльские проекты

Верховная Рада Украины решила не работать во вторник, 10 мая в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 288 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, это связано с тем, что «9 мая депутаты будут в округах вместе с ветеранами и с нашими людьми праздновать День Победы».

Таким образом, народные депутаты 10 мая будут работать в округах, комитетах и фракциях, а в среду, 11 мая, в 9.00 начнется заседание Согласительного совета, а в 10.00 – пленарное заседание.

В соответствии с решением парламента, в среду в 15.00 состоятся парламентские слушания о состоянии и перспективах развития экономических отношений с Европейским Союзом (зона свободной торговли) и вопросов, связанных с Таможенным союзом.