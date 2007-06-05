Украина приостановила экспорт урана, сообщил РБК источник в правительстве страны. По его данным, такое решение принято концерном "Укратомпром" для формирования запаса этого стратегического сырья.

По мнению специалиста, без соответствующих компенсирующих мер запрет экспорта негативно отразится на работе производителя этой продукции - Восточном ГОКе. Комбинат планировал направить на свое развитие в 2007 г. почти 25 млн долл., полученных от внешних продаж урана. Но в 2007 г. зарубежным партнерам не продано ни одной тонны урана.

С другой стороны, "Укратомпром" пока не принял решения о привлечении таких же средств на комбинат из других источников. По мнению специалиста, если концерн решил закупать уран у ВосГОКа по себестоимости, то он должен предусмотреть механизм инвестирования урановой промышленности.

Украина ежегодно добывает около 800 т урана. Для формирования годового резерва этой продукции в объеме 2,4 тыс. т для производства ядерного топлива стране потребуется три года. ВосГОК торговал ураном на международном рынке.

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