Возбуждено дело в отношении служащих завода им. Малышева

Прокуратурой Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц ГП «Завод им. Малышева» по факту злоупотребления служебным положением.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Проверкой установлено, что служебные лица предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки установленному Кабинетом министров Украины порядку, в конце 2009 года заключили с субъектом ведение хозяйства частной формы собственности договор на поставки продукции, согласно которому осуществили оплату. При этом стоимость приобретенной заводом продукции более чем на 184 тыс. грн. превысила цены ее непосредственного производителя.

Досудебное следствие по делу проводится Харьковской межрайонной транспортной прокуратурой.