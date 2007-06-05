За 150 км от Украины горели брёвна, а не атомная электростанция

Росатом предупреждает о возможности появления слухов вокруг Нововоронежской АЭС (42 км на юг от Воронежа), подобных вызвавшей панику две недели назад дезинформации о происшествии на Волгодонской атомной станции.

"Во вторник в двух километрах от Нововоронежской АЭС загорелся свал из брёвен. Пламя было потушено пожарным расчетом. Поскольку было дымное облако и выезжали пожарные машины с сиренами, этим могут воспользоваться лица, заинтересованные в дестабилизации обстановки и по сценарию двухнедельной давности (вокруг Волгодонской станции) и начать обзванивать квартиры местных жителей с предупреждением о надвигающемся "радиоактивном облаке", - сказал РИА Новости официальный представитель Росатома Сергей Новиков.

"Мы бы хотели заранее предупредить, что данная информация является ложной", - заявил Новиков. По какой причине произошло возгорание, и чьи это брёвна будет выяснено, добавил он.