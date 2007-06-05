Око за око. Жулинскому запретили въезд в Россию

Николаю Жулинскому, председателю Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины, запретили въезд в Россию.

Об этом УНИАН по телефону сообщил сам Н.ЖУЛИНСКИЙ, который сегодня прилетел в Санкт-Петербург вместе с женой и дочерью. По словам Н.ЖУЛИНСКОГО, это частный визит – они приехали в РФ, чтобы посетить могилу брата жены, который похоронен Пушкино.

Н.ЖУЛИНСКИЙ находится в аэропорту “Пулково-2”. По словам советника Президента Украины, представитель пограничной службы сообщил ему о запрете въезда на территорию РФ, не объясняя причин. “Я мог уловить из информации, что они меня должны депортировать”, - сказал Н.ЖУЛИНСКИЙ. У него забрали паспорт, и он уже три часа ожидает решения.

При этом он отметил, что поскольку прилетел в Санкт-Петербург “Российскими авиалиниями”, то его обязаны депортировать также “Российским авиалиниями”, следующий рейс которых на Киев состоится 8 июня.

По словам Н.ЖУЛИНСКОГО, в аэропорт приехал консул Украины в Санкт-Петербурге, который хочет договориться о том, чтобы Н.ЖУЛИНСКИЙ выехал в Киев завтра самолетом “Аэросвіта”, купив билет за собственные средства.

На вопрос, с чем могут быть связаны эти события, Н.ЖУЛИНСКИЙ допустил, что это связано с депортацией из Симферополя российского политолога, лидера Международного Евразийского движения Александра ДУГИНА.

По информации российских СМИ, сегодня, 5 июня, А.ДУГИНА не пустили на территорию Украины. Как сообщает сайт Международного Евразийского движения, он был объявлен персоной нон-грата и депортирован из Симферопольского аэропорта первым же самолетом, который летит на Москву. А.ДУГИН следовал на фестиваль "Великое русское слово", организованный Русской общиной Крыма.

Как сообщила РИА «Новости» начальник пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления государственной пограничной службы Украины Валентина ВОРОБЬЕВА, А.ДУГИНУ запретили въезд в страну по решению Службы безопасности Украины. "Во время проверки документов на пункте паспортного контроля в Симферопольском аэропорту выяснилось, что Александру ДУГИНУ запрещен въезд в Украину до 5 июня 2011 года", - сказала В.ВОРОБЬЕВА.

А.ДУГИН был объявлен Украиной "невъездным" в июне 2006 года, вместе с директором Института стран СНГ, депутатом Госдумы РФ Константином ЗАТУЛИНИМ и другими гражданами России, чьи действия во время акций протеста в Крыму против украинско-американских учений Sea Breeze-2006 были признаны такими, что нарушают законодательство Украины.