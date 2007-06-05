Президент призывает не делать политику из засухи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинских политиков не политизировать вопрос борьбы с последствиями засухи, от которой пострадал ряд областей юга и востока Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на пресс-конференции, которая состоялась в пгт Аскания-Нова Херсонской области в рамках рабочей поездки в Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую области.

«Было бы очень хорошо, чтобы мы, все украинские политики, максимально деполитизировали этот вопрос, чтобы политики оставили разговоры о том, что мы должны делать, где и кому помогать», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По мнению Президента, эффективно исправить ситуацию можно лишь при деполитизации этого вопроса и скоординированных действиях на всех уровнях исполнительной власти.

В то же время Президент не видит трагедии в том, что произошло. «Нам сейчас по результатам поездки нужно очертить круг хозяйств и районов в пострадавших областях и определить эффективные механизмы помощи им», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.