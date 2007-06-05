На чем зарабатывают деньги украинские миллиардеры

Рост стоимости активов украинских миллиардеров определяет дешевая рабочая сила, преференции по энергоносителям и использование государства для создания регуляторных преимуществ (протекционистские барьеры, льготный режим налогообложения, в том числе и с использованием оффшорных схем).

Такое мнение выразил корреспонденту УНИАН директор центра прикладной политики «Стратегема» Юрий РОМАНЕНКО.

По его словам, для государства такая модель частного бизнеса предполагает «нищего рабочего, вороватого чиновника и вечную зависимость от позиции Кремля». С другой стороны, на относительно высокую капитализацию в этих условиях обречен не высокотехнологический бизнес, развивающийся на основе емкости внутреннего рынка, а экспортно ориентированный сырьевой и «полуфабрикатный», доходы от которого оседают в оффшорах.

"Бизнес олигархов-тяжеловесов, как видим из последнего рейтинга журнала «Корреспондент», это, по-прежнему, металлургия, производство ферросплавов, производство и торговля энергоресурсами. Их богатству способствует конъюнктура как на внутреннем, так и особенно на внешнем рынке. Ведь известно, что цена газа для европейских промышленников в разы превосходит внутриукраинскую", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что производство стали и проката неуклонно росло и в 2006 году, и в нынешнем. В первом квартале 2007 производство проката выросло более чем на 11%, чугуна - практически на 15%, стали - 12-13%. В связи с этим Минпромполитики прогнозирует рост объемов производства чугуна в 2007 году до 35,5 млн. тонн, стали - до 42 млн. тонн. Рост производства сопровождается неуклонным увеличением цен на металлопродукцию. Так, за год с небольшим цена на черный прокат в Украине выросла на 30-40%.

"Все прогнозы о коллапсе металлургии накануне повышения цен на энергоресурсы в 2005 году или в конце 2006 оказались очередной «страшилкой». Метпредприятия Украины на данный момент работают с рентабельностью не ниже 20%, а маржа на продукции даже с низкой степенью переработки составляет не менее 200 долларов на тонне. Заметим, что это один из лучших показателей в мире", - сказал он.

Ю.РОМАНЕНКО также добавил, что "еще более впечатляющими темпами растет благосостояние собственников заводов… И это при постоянных жалобах на поставщиков руды, воды, электроэнергии и газа, которыми миллиардеры разбрасываются весьма щедро".

"К сожалению, взлет персонального благосостояния отдельно взятых олигархов так и не привел к системной модернизации отрасли, отказу от оффшорных схем, росту платежей в бюджет или благосостоянию работников. Некоторые меткомбинаты, претендующие на звание «наше все», до сих пор не стесняются декларировать рентабельность в 4%, выпрашивать у государства льготы и требовать, не в пример другим предприятиям отрасли, преференций по поставкам энергоносителей, платя при этом самую низкую зарплату в Европе", - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 25 мая т.г. украинский журнал "Корреспондент" обнародовал рейтинг 50-ти самых богатых украинцев. По-прежнему возглавляет список самых богатых украинцев донецкий предприниматель Ринат АХМЕТОВ с состоянием в 15,6 млрд. долл. За год его активы подорожали ровно на треть.

Еще более значительно набрали в стоимости активы Виктора ПИНЧУКА - почти 90%. Столь впечатляющий рывок предприниматель совершил благодаря двукратному подорожанию своего основного актива – "Укрсоцбанка", а также почти трехкратному росту привлекательности корпорации "Интерпайп".

Третье место в рейтинге занял днепропетровский бизмесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ с 3,8 млрд. долл., за ним расположился его партнер Геннадий БОГОЛЮБОВ с 3,35 млрд. долл.

Замыкает первую пятерку самых богатых украинцев 33-летний Константин ЖЕВАГО. Одному из самых молодых отечественных миллиардеров удалось за последний год увеличить свое состояние более чем на 40%.

На шестом месте Владимир БОЙКО (2,4 миллиарда долларов), на седьмом - Дмитрий ФИРТАШ (2 миллиарда долларов), восьмое место у Владимира МАТВИЕНКО (1,95 миллиарда долларов), девятое - у Алексея МАРТЫНОВА (1,91 миллиарда долларов), замыкает десятку Сергей ТАРУТА с 1,79 миллиарда долларов.