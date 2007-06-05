Балоге все ясно, как Божий день

Подписанием Указа о проведении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины Президент Виктор ЮЩЕНКО проложил путь к качественному обновлению политики и власти в государстве.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, заявил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА. «Украинское общество и мировое содружество увидело образец неуклонного выполнения политических обязательств через нормативное закрепление договоренностей от 27 мая. Президент поступил как ответственный государственный деятель, когда безотлагательно подписал принятые Верховной Радой законы и Указ о назначении выборов на обусловленную дату 30 сентября», - считает В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента отметил, что эволюция достигнутого компромисса происходила в условиях промедлений, чрезмерных политических эмоций и постоянных угроз срыва. Он напомнил, что «первопричиной глубинного кризиса, поразившего власть, была ревизия народного волеизъявления на парламентских выборах 2006-го года и неприкрытая попытка узурпации власти. Понятно, что возвращение ситуации в конституционное русло проходило весьма напряженно, но Президент никогда не играл на обострение. В конечном итоге, выход из сложных перипетий был найден, и в настоящее время внеочередные парламентские выборы стали политической реальностью».

В.БАЛОГА констатировал прекращение полномочий Верховной Рады пятого созыва как законодательного органа. «На сегодня, по сути, парламент является собранием народных депутатов, которое не может выполнять законотворческой функции. К тому же свыше полутора сотен народных избранников из оппозиционных фракций добровольно сложили свои депутатские полномочия, что означает, согласно Конституции, потерю полномочности всей ВР. Это обстоятельство стало одним из юридических оснований для назначения внеочередных парламентских выборов», - считает руководитель президентского Секретариата.

По словам В.БАЛОГИ, никакие заявления о небезупречной процедуре сложения депутатских полномочий «не выдерживают самого простого теста на здравый смысл и являются напрасной попыткой оттянуть признание того, что Верховная Рада пятого созыва отошла в историю. Однако очевидное уже невозможно отрицать – это так же ясно, как Божий день. Есть четкая воля оппозиционных депутатов сложить свои полномочия, и цепляться к тому, где стоят запятые в соответствующих заявлениях – значит, терять лицо».

По мнению главы Секретариата Президента, сейчас всем влиятельным политическим силам следует настойчиво работать над обеспечением собственного представительства в новой Верховной Раде. «Промедление только будет играть против. Тянуть кота за хвост могут позволить себе герои детских песенок, но никак не ответственные партии, которые должны заботиться о воплощении воли своих избирателей. Дорога к выборам свободна и прямая, соревнования будут честными, а голосование – демократическим. Все желающие могут присоединяться», – отметил В.БАЛОГА.

Он отметил, что новый состав Центральной избирательной комиссии способен в полной мере обеспечить высшее качество парламентских выборов. ЦИК имеет весомый мандат на осуществление своих полномочий, а ее «политическое наполнение» дает основания верить в эффективность организации и проведения избирательной кампании. «Ничего не должно помешать тому, чтобы 30 сентября общество избрало себе новую власть», – подчеркнул В.БАЛОГА.