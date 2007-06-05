Затулин с большим уважением к СБУ раздает советы в Крыму

Директор Института стран СНГ, депутат Госдумы РФ Константин ЗАТУЛИН считает нонсенсом, что в Крыму до сих пор нет памятника российской императрице Екатерине II.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг намерения властей Симферополя установить в городе памятник Екатерине II и последовавших за этим протестов со стороны крымских татар.

По словам К.ЗАТУЛИНА, в Крыму должны быть памятники тем российским деятелям, которые внесли большой вклад в развитие полуострова. Среди них К.ЗАТУЛИН назвал Екатерину Великую, князя Потемкина и князя Юрия Долгорукого.

«Они внесли большой вклад в то, чем был и чем, возможно, стал Крым», - подчеркнул К.ЗАТУЛИН.

По его словам, симферопольским властям, если возникают протесты со стороны представителей ряда народностей, необходимо провести опрос населения и выяснить отношение симферопольцев к установке памятника Екатерине II. «Есть демократический способ: провести опрос населения», - сказал К.ЗАТУЛИН.

При этом он подчеркнул, что дает советы «как посторонний, и все это является внутренними делами Украины и Крыма».

К.ЗАТУЛИН также отметил, что выступает перед журналистами и отвечает на те или иные вопросы, которые ему задаются, с большим уважением к СБУ.