Как украинцы оценивают происходящее в стране (соцопрос)

64% украинцев считают, что все, что происходит в Украине, идет в неправильном направлении. При этом противоположного мнения придерживается 12,5%, а еще 23,5% колеблются с оценкой ситуации.

Таковыми являются социологические данные, представленные „Украинским демократическим кругом” по результатам всеукраинского опроса, проведенного 26-31 мая 2007 года.

В то же время, 37,7% опрошенных считают, что лучшим путем выхода из кризисной политической ситуации является достижение компромисса между политическими силами без проведения досрочных выборов в парламент, хотя 26,4% видят такой путь в проведении досрочных выборов в ВР. При этом 15,3% – высказались за проведение досрочных выборов и парламента, и Президента; а 7,5% – за проведение досрочных президентских выборов. Колебались с ответом на этот вопрос 13,1%.

В то же время на вопрос, целесообразно ли изменить систему проведения выборов в ВР, 52,1% респондентов ответили утвердительно. Так, 33,2% поддерживают мажоритарную систему; 12,2% выступают за то, чтобы избиратели голосовали только за конкретных кандидатов в одномандатных округах, но право выдвигать кандидатов должны иметь лишь политические партии; еще 6,7% считают, что половина депутатов должны избираться в округах, а половина – по партийным спискам. Против изменения существующей системы проведения выборов в парламент выступили 9,7%, тогда как не определились - 38,2% опрошенных.

Если же система выборов останется по партийным спискам, то, по мнению 51,7% респондентов, нужно сделать так, чтобы избиратели имели возможность избрать конкретного кандидата из списка партии (блока) и улучшить его шансы на прохождение в парламент. Против открытых списков выступают 11,3%. Не определились - 37%.

Что касается возможного введения Президентом Украины чрезвычайного положения в стране или прямого президентского правления, то 56% опрошенных выразили отрицательное отношение, 15% – положительное; 29% - не определились.

В сообщении отмечается, что выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все ее регионы. По месту жительства опрошено 1208 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ± 3%.