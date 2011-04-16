На выставке деревянных церквей Украины - макеты утраченных храмов

В Тернополе в областном краеведческом музее накануне Пасхи открыли выставку копий деревянных церквей львовского мастера Михаила ЯСКОВИЧА «Деревянная сакральная архитектура».

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия выставки автор работ сообщил, что из представленных на выставке памятников архитектуры большинство уже не существует. «Из изготовленных мной 128 макетов деревянных церквей большинство утрачены - уничтожены огнем или наводнением, разрушены большевистской властью», - сказал М.ЯСКОВИЧ.

Всего на выставке представлено 28 экспонатов, большинство из которых - точные копии гуцульских, лемковских, бойковских, подольских деревянных храмов ХVІІ-ХІХ веков, построенных без единого гвоздя. Есть среди них и макеты храмов Тернопольской области, в частности церковь Вознесения, что в Черткове, строительство которой датируется 1770 годом.

Выставка будет открыта до 30 апреля.