В основание Кафедрального собора УПЦ МП заложат камень от Софии

В главную фундаментную плиту Кафедрального собора Воскресения Христова Украинской православной церкви Московского патриархата будет заложен камень и цементирующий раствор от Святой Софии Киевской.

Как сообщили УНИАН в синодном информационно-просветительском отделе УПЦ МП, торжественная церемония закладки главной фундаментной плиты собора состоится 15 апреля в 18.00 на стройплощадке Кафедрального собора (Киев, Железнодорожное шоссе, 3).

10 тысяч кубометров бетона будут заливать одновременно и непрерывно на протяжении 50 часов, в результате чего образуется монолитная железобетонная плита диаметром 86 м.

«В год празднования 1000-летия Софии Киевской Украинская православная церковь продолжает строительство Софии Киевской ХХІ века – Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и духовно-просветительского центра Украинской православной церкви. Поэтому для Украинской православной церкви важна закладка в фундамент Кафедрального собора частицы Софии Киевской. Это символизирует связь поколений между нашими благочестивыми предками, современниками и потомками», - процитировали в синодном отделе УПЦ комментарий предстоятеля УПЦ митрополита ВЛАДИМИРА

Перед началом работ митрополит ВЛАДИМИР отправит молебен «На начало доброго дела».

Как отметил ответственный за строительство кафедрального собора, клирик храма в честь Всех святых, протоиерей Виктор ИВАЩУК, в истории Украины в последний раз заливка такой конструкции осуществлялась более 25 лет назад – во время строительства Ровенской АЭС.

Если разбивать 10 тысяч кубометров бетона на компоненты, то в плите будет тысяча тонн металла, 11 тысяч тонн щебня, 6 тысяч тонн песка, около 3,5 тысячи тонн цемента.