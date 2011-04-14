МЧС Севастополя просит воздержаться от морских прогулок

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий управление МЧС в Севастополе просит владельцев маломерных судов в ближайшие дни воздержаться от морских прогулок, жителям города рекомендовано «как можно реже выходить на улицу» и не оставлять на балконах вещи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС в Севастополе со ссылкой на Севастопольскую гидрометеорологическую обсерваторию МЧС.

Так, завтра, 15 апреля ожидается облачность, дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем – 8-10 градусов тепла.

16 апреля также облачно, с прояснениями. Ночью – дожди, днем – небольшой дождь. Ветер северо-западный 9 - 14 м/с, ночью 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 8 - 10 тепла.

17 апреля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3 - 5 градусов тепла, днем 9 - 11 градусов тепла.

В связи с прогнозируемыми изменениями погодных условий в МЧС Севастополя советуют водителям быть максимально осторожными за рулем автомобилей и ограничить количество выездов, отказаться от дальних поездок, а автомобили не ставить под деревьями и рекламными конструкциями.