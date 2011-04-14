На метро «Университет» обезвредили имитатор взрывного устройства

На станции метро «Университет» Киевского метрополитена работники взрывотехнической службы обезвредили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, которое в действительности таковым не оказался.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, ликвидация неизвестного предмета была осуществлена с помощью робототехники. В пакете после операции был обнаружен мобильный телефон и клубок проводов.

Как отметили в милиции, человеку, который решил таким образом пошутить, грозит уголовная ответственность по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).