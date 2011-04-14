На метро «Университет» обезвредили имитатор взрывного устройства
19:37, 14 апреля 2011Общество
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Шутки по статье 296 УК
На станции метро «Университет» Киевского метрополитена работники взрывотехнической службы обезвредили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, которое в действительности таковым не оказался.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, ликвидация неизвестного предмета была осуществлена с помощью робототехники. В пакете после операции был обнаружен мобильный телефон и клубок проводов.
Как отметили в милиции, человеку, который решил таким образом пошутить, грозит уголовная ответственность по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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