В Крыму на завтра объявили штормовое предупреждение
17:40, 14 апреля 2011Общество
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Ветер - до 28 м/с
Крымское управление МЧС объявило на пятницу, 15 апреля, штормовое предупреждение в регионе из-за ухудшения погодных условий и призвало жителей Крыма и туристов отложить посещение гор и лесов полуострова.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.
«Ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду, местами - до 28 м/с», - говорится в пресс-релизе.
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