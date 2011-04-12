В Киеве продолжится суд по иску о крушении Ту-154 над Чёрным морем

Хозяйственный суд Киева сегодня продолжит заседание по иску российской авиакомпании "Сибирь" в деле о крушении над Черным морем пассажирского самолета Ту-154 в 2001 году, передает РИА "Новости".

Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск, потерпел авиакатастрофу в октябре 2001 года. Погибли все находившиеся на его борту 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Большая часть пассажиров были гражданами России и Израиля.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что лайнер на высоте 11 тысяч метров сбила зенитная ракета С-200, запущенная силами ПВО Украины, проводившими в тот день военные учения в Крыму.

На прошлой неделе адвокаты Минобороны Украины начали давать пояснения на критические замечания представителей истца относительно последней экспертизы киевских специалистов, отрицающих причастность украинских военных к катастрофе лайнера. Также защита заявила ходатайство об истребовании оригиналов данных радиолокационных станций о местонахождении пассажирского Ту-154 и учебных целей в момент аварии.

Авиакомпания "Сибирь" подала иск в Хозяйственный суд Киева против Минобороны и Госказначейства Украины, в котором требует взыскать с них 15,32 миллиона долларов. Суд в сентябре возобновил рассмотрение иска российской авиакомпании.