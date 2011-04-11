Трехлетний и шестилетний братья отравились водкой

В Житомирской области в больницу в реанимацию с диагнозом "отравление алкоголем" доставлены два брата трех и шести лет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, 10 апреля в реанимационное отделение Овручской центральной районной больницы с отравлением алкоголем доставлены два брата трех и шести лет, жители села Покалив Овручского району Житомирской области. "Мальчики из многодетной семьи, где, кроме них, еще трое детей от разных родителей. Дети, которых дома мать оставила без присмотра, искали что-нибудь попить, а нашли водку», - рассказал С.УЛАНОВ. По его словам, сейчас жизни малышей ничего не угрожает.

По этому факту милиция проводит проверку.