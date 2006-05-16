Спрос на доллары в Украине сократился в 2,6 раза

В апреле ежедневный чистый спрос на иностранную наличность сократился в 2,6 раза - до 11 млн. дол. США, против 28 млн. дол. США в марте (в дол. эквиваленте). Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

Как отмечается в сообщении, темпы ежедневного прироста предложения наличной валюты составляли 25% (в т.ч. долларов США - на 22%), тогда как спрос на валюту уменьшился на 6% (в т.ч. доллары США - на 7,2%).

По информации НБУ, наличный курс продажи долларов США снизился на 3,78 коп., или на 0,74% - до 5,0953 грн./дол. США, курс продажи евро возрос на 13,65 коп., или на 2,2% - до 6,3389 грн./євро как результат усиления евро по отношению к доллару США на международных валютных рынках.

Спрос населения на драгоценные металлы, в частности, на золото в слитках и монетах, уменьшился на 22,4% - до 42,8 тыс. тройских унций.