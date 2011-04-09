Работники туберкулезного диспансера продавали метадон через пациента

23:41, 09 апреля 2011
Общество
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Сообщает Херсонское УСБУ

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и прекратили противоправную деятельность местного жителя и двух работников областного противотуберкулезного диспансера, которые сбывали наркосодержащий медицинский препарат Метадон.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Херсонской области, один из пациентов этого медучреждения получал через работников медицинского заведения, которые имеют доступ к наркосодержащему препарату, и реализовывал его за пределами лечебного учреждения.

Сотрудники спецслужбы установили, что медики на протяжении длительного времени фальсифицировали отчетные документ, существенно завышали дозы приема таблеток и списывали Метадон на отсутствующих больных.

В результате спецоперации злоумышленник был задержан на «горячем» во время продажи очередной партии препарата. У него изъяты сильнодействующие лекарственные средства, которые используются наркозависимыми для усиления действия наркотиков, и денежные средства, полученные от сбыта наркосодержащего препарата.

Следственным отделом СБУ в Херсонской области возбуждено уголовное дело относительно участников преступной группы по ч.2 ст. 307 (сбыт наркотических средств или их аналогов группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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