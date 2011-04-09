При падении крана в аэропорту погибли двое рабочих

Сегодня в Харькове в результате аварии башенного крана во время работ по реконструкции старого помещения Харьковского аэропорта погибли двое монтажников компании - подрядчика «Стальконструкция».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Башенный кран разбирал завалы, которые образовались вчера во время демонтажа аварийного помещения старого аэровокзала. Возможной причиной падения стрелы стал большой порыв ветра. Предварительно известно, что, падая, кран зацепил подъемник, и рабочие выпали из 6-метровой высоты, отмечается в сообщении.

«Правила безопасности во время работ были полностью соблюдены, и причиной гибели людей специалисты предварительно называют разгул стихии», - заверили в пресс-службе аэропорта.

По имеющимся данным, на сооружении объектов Евро-2012 в Украине погибло около 15 человек, в частности на строительстве НСК «Олимпийский» в Киеве состоянием на 1января в 2011 году погибло 12 рабочих, осенью в 2010 году на строительстве «Донбасс Арены» - один строитель.