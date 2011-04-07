Отменен запланированный на завтра брифинг Акимовой
22:55, 07 апреля 2011Общество
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Сообщили в пресс-службе Президента
Запланированный на завтра брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины Ирины АКИМОВОЙ отменяется.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
"Брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины - представителя президента Украины в КМУ И.АКИМОВОЙ относительно Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и инвалидам », который должен был состояться в пятницу, 8 апреля, отменяется", - говорится в сообщении.
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