Отменен запланированный на завтра брифинг Акимовой

Запланированный на завтра брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины Ирины АКИМОВОЙ отменяется.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

"Брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины - представителя президента Украины в КМУ И.АКИМОВОЙ относительно Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и инвалидам », который должен был состояться в пятницу, 8 апреля, отменяется", - говорится в сообщении.