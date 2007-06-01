Пресс-конференция в УНИАН о проблемах национального усыновления (трансляция на 5 канале)

Сегодня в 13-30 в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Проблемы национального усыновления: существенное повышение государственных выплат при рождении ребенка привело к трехкратному увеличению детей-сирот”. Участники: председатель наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации «Общество равных возможностей» Светлана Дядченко, народные депутаты Украины Любовь Стасив и Алексей Данилов (Партия свободных демократов) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.