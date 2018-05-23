Про нашего Петровича

В воскресенье, 27 марта, не стало нашего коллеги, заместителя генерального директора УНИАН, Валерия Петровича Нечипоренко.

Мы знаем, что незаменимых людей нет.

Но мы не знаем, кем заменить Петровича.

Именно так – Петрович – мы обращались к нему, и это было обращение, которое вбирает в себя больше, чем может нести одно слово, – и имя, и характеристика, и знак уважения в то же время...

Он, как никто, умел генерировать идеи, и, как немногие, не боялся воплощать их в жизнь. Знал, что по давней традиции, “инициатива наказуема”, что в который раз будет иметь хлопоты на собственную голову, но опять что-то придумывал, опять брался убеждать, что мы без этого пропадем. Может, и не пропали бы. Но точно как агентство были бы другими и многого бы не умели.

Большинство людей, обычно, живет так, как диктуют им должностные обязанности, погода и обстоятельства. И только единицы не соглашаются с этим, не боятся выходить за рамки, или, если употребить модное в настоящее время слово, меняют формат. Петрович всегда был из тех, кто меняет формат. И в том, что УНИАН как информационное агентство сегодня - один из признанных лидеров в информационном поле страны, – его немалая заслуга. Это тот случай, когда работа становится судьбой, и ее уже невозможно воспринимать как просто должность, просто обязанность, просто бизнес.

Валерий Петрович любил родное агентство, и от той любви шли его искренность, его настойчивость, его изобретательность... Потом мы поняли, что так он жил всегда. Брался выпускать газету – у нее появлялся самый большой в области тираж. Издавал сборник рассказов – один из них признавался “рассказом года”. Создавал общественную организацию – она становилась действительно массовой, известной и авторитетной.

Двенадцать из его 55 лет прошли в УНИАН. Но мы как-то никогда не задумывались над тем, сколько он успевал еще всего прочего.

Путешествовал, объездил пол-Украины, и добрую треть мира. Но и тут, как натуре деятельной и непоседливой, ему было мало ездить одному. Он подбивал на это друзей и знакомых, и в конечном итоге, взялся организовывать поездки и для них.

Любил родной город – Коростень, что на Житомирщине, и поэзию. Другой бы любил себе и то, и другое само по себе. Петрович не был бы Петровичем, если бы не совместил те две любви в одной. В Коростене он организовал литературный фестиваль под открытым небом «Просто так» и несколько лет подряд проводил его. Лишь ближайшие друзья знают, каких усилий то стоило ему. Если кому-то это покажется простым, попробуйте затеять что-то подобное в наше время и в нашей стране. Даст Бог, и у вас выйдет...

А затем Петрович придумал еще одну вещь. Фестиваль дерунов. Где? Конечно, там же, в Коростене. Фестивалю уже три года, он стал международным, на него гости едут издалека. Из Киева, скажем, рано утром отправляется группа велосипедистов, чтобы поесть коростенських дерунов. Люди соревнуются в выпекании, пишут оды и гимны дерунам, а еще Петрович придумал дерунярское многоборье и многое другое. И когда в этом году гости опять съедутся в Коростень, они, может, и не будут догадываться, что это тоже происходит благодаря Петровичу. Не было бы его – не было бы фестиваля.

Вообще это высказывание - «не было бы Петровича, то не было бы какого-то конкретного дела», - очень точно отображает его нрав.

Не было бы, например, многих интересных социологических исследований, проведенных УНИАН. Находились довольно много скептиков, которые пренебрежительно смотрели на применяемую Петровичем методику, подвергали сомнению возможность ограниченным количеством людей и в очень короткие сроки дать точную картину настроений людей. Он обижался, возмущался, но терпеливо брался, как социолог и как математик “ с цифрами”, доказывать свою правоту. Вот в субботу позвонили и попросили “сделать социологию по вашей методике”. И объяснили, что доверяют именно нам. Это значит – Петровичу.

А в воскресенье утром Петровича не стало....

Не было бы в УНИАН проекта “Культура”, потому что мы всегда как агентство приоритет отдавали политической и экономической информации, а до литературы или там театра все как-то руки не доходили. Петрович придумал схему и нашел возможность при ограниченном финансировании обратиться к этому направлению. После того многое уже изменилось, у проекта появились новые партнеры, но и тут можно сказать: не было бы Петровича…

Еще у многих известных фирм не было бы ярких слоганов, неординарных рекламных кампаний. В выходные Петрович умудрялся успевать собирать где-то за городом или у себя на даче креативные семинары для такого дела, или для мозгового штурма, как он говорил. Туда могли попасть самые неожиданные люди, но всех их объединяли нестандартное мышление, умение генерировать интересные идеи, или “контент”, как любил говорить Петрович. И вы можете даже не догадываться, когда в жизни столкнетесь с яркой идеей или “фишкой” “от “Петровича” или его людей.

Одно из последних дел, на которое он замахнулся, – поставить украинский блокбастер по роману Василия Шкляра “Черный ворон”. Это уже позже роман удостоят Шевченковской премии, а ряд персонажей возьмется бороться с “ксенофобией” в романе, и вокруг “Ворона” поднимется такая буча... Петрович взялся продюсировать фильм, когда ничего этого еще не было. Но он уже видел потенциал романа.

Вышло бы это у него? Не знаю, потому что Петрович никогда не занимался продюсированием фильмов. Но сколько таких дел было, за которые он брался впервые. Верится, найдется кто-то другой, кто замахнется. И сделает. То была бы хорошая память для Петровича, и хорошее дело для нашего кино и литературы, которую не опозорил своим романом Василий Шкляр.

...Вроде бы не будет ложью сказать, что работа и все, связанное с ней, было для Петровича на первом месте. Но в то же время язык не повернется сказать, что семья при этом была на втором или третьем. Столько тепла, столько внимания шло от него к дочке, которой из-за инвалидности непросто было стать на ноги, но она стала и при этом состоялась как интересная художница, к сыну, чьими способностями, самостоятельностью мышления и поступков так увлекался Петрович, к жене. А затем появилась внучка, а следовательно, еще один человек, ради которого Петрович жил.

И еще он очень гордился, что на даче у себя разбил большой сад. Петрович не гнался, чтобы удивить домом – потому что показная роскошь это не его. А вот сад был для него чем-то особенным. Он все делал, как всегда, обстоятельно и системно – читал специальную литературу, нашел, как он говорил, “очень интересного человека по садам”, и все сделал с тем человеком “по науке”. Теперь сад подрастает.

…Уже когда Петровича не стало, захотелось найти интересные фотоснимки с ним. Вспомнилось, что прошлым летом именно на его даче и именно по его инициативе мы собрались на один из тех креативных семинаров, чтобы “подумать над стратегией развития агентства”. Хороший тогда вышел день, Петрович как хозяин понапридумывал всяческих “фишек” для приема гостей, о стратегии тоже не забыли, кое-что интересное родилось. И вот перебираем снимки, а Петровича на них практически нет. Есть несколько фотографий, где он где-то на втором плане со всей компанией, а главным образом – мы, гости, дочка, сын, внучка, а еще сад, цветы. Подумалось, это и закономерно для Петровича... Ему интересно было “выстроить кадр”, его композицию и содержание, а самому при этом оставаться за кадром.

И теперь может показаться, что его нет... Но это не так. Потому что есть люди, которых он любил, есть вещи, которые он создал, есть сад, посаженный им. А значит, есть с нами и Петрович. Просто он за кадром. Но оттуда наблюдает за нами.

Александр Харченко, главный редактор УНИАН