Умер известный певец Александр Барыкин (фото)

Сегодня в Оренбурге (РФ) в возрасте 59 лет умер известный музыкант, композитор и певец Александр Барыкин.

Как сообщает Газета.ру, по информации из окружения артиста, возможной «причиной смерти стал обширный инфаркт».

«После концерта Сашу забрали в больницу, и там он скончался... Проблемы со здоровьем начались у Барыкина еще в январе, он лечился в кардиологическом центре», - сказали в окружении артиста.

Популярность пришла к А.Барыкину после исполнения таких песен, как «Остров», «Букет», «Аэропорт», «Программа передач на завтра» и «Спасательный круг». Он работал с Аллой ПУГАЧЕВОЙ, Владимиром КУЗЬМИНЫМ, Игорем НИКОЛАЕВЫМ, сотрудничал с композитором Давидом ТУХМАНОВЫМ.