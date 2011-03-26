Умер известный певец Александр Барыкин (фото)
16:04, 26 марта 2011Общество
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После концерта забрали в больницу...
|Александр Барыкин на обложке диска с альбомом «Эй, смотри»
Как сообщает Газета.ру, по информации из окружения артиста, возможной «причиной смерти стал обширный инфаркт».
«После концерта Сашу забрали в больницу, и там он скончался... Проблемы со здоровьем начались у Барыкина еще в январе, он лечился в кардиологическом центре», - сказали в окружении артиста.
Популярность пришла к А.Барыкину после исполнения таких песен, как «Остров», «Букет», «Аэропорт», «Программа передач на завтра» и «Спасательный круг». Он работал с Аллой ПУГАЧЕВОЙ, Владимиром КУЗЬМИНЫМ, Игорем НИКОЛАЕВЫМ, сотрудничал с композитором Давидом ТУХМАНОВЫМ.
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