В Севастополе введена система автоматической идентификации судов

В Севастопольском порту введена в эксплуатацию система автоматической идентификации судов (АІС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, система введена с целью усовершенствования контроля за движением судов, а также предотвращения аварийных ситуаций и определения координат судна, которое попало в аварийную ситуацию.

Радиус действия системы наблюдения составляет около 10-12 миль. В ближайшее время планируется получить дополнительные данные от приемников АIС, расположенных на побережье Крыма, что позволит службам порта отслеживать всю свою зону ответственности за безопасность мореплавания и открытую часть моря до 40-70 миль.

АIС, или автоматизированная идентификационная система, предназначена для идентификации судов и их данных (название, габариты, курс, скорость) в международном диапазоне радиосвязи, выделенном для морской службы движения.