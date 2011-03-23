За украинцами в Ливию отправили десантный корабль

Сегодня в полночь большой десантный корабль Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Костянтин Ольшанський» отбыл из Севастополя к побережью Ливии в Средиземное море для эвакуации украинских и иностранных граждан из зоны вооруженного конфликта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, переход к месту назначения корабля может продовжаться 3-5 дней, в зависимости от погодных условий и времени прохождения пролива Босфор.

Кроме экипажа, на борту “Костянтина Ольшанського” находятся медики, психологи и 28 морских пехотинцев со штатным оружием для обеспечения безопасности и охраны гражданских лиц. Корабль обеспечен продуктами питания, питьевой водой, лекарствами, теплыми вещами и может принять на борт для эвакуации от 500 до 1000 человек.

Как сообщал УНИАН, с середины февраля в Ливии продолжается народное восстание против лидера страны Муамара КАДДАФИ, который руководит государством свыше 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный М.КАДДАФИ Запад и Восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев.

По состоянию на 14 марта, в связи с военными действиями с территории Ливии были эвакуированы 434 гражданина Украины.

18 марта Совет безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую, в частности, нанесение ударов с воздуха по лояльных М.КАДДАФИ силах.

С 19 марта силы международной коалиции в составе нескольких стран НАТО бомбардируют позиции войск лидера Ливии М.КАДДАФИ.

Вчера, 22 марта, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр ДИКУСАРОВ сообщил, что МИД и посольство Украины в Ливии прорабатывают вопрос эвакуации украинских граждан из Ливии, желающих оставить эту страну.

По его словам, с просьбой эвакуации из Ливии в посольство Украины обратилось около 20 человек из приблизительно 500, находящихся в этой стране.